Бердымухамедов указал на необходимость дальнейшего совершенствования деятельности общественных объединений

БАКУ /Trend/ - Следует разработать общегосударственную программу дальнейшего совершенствования деятельности общественных объединений, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся 16 декабря рабочем совещании с участием руководителей общественно-политических организаций, обращаясь к вице-премьеру М.Гелдиныязову.

Среди приоритетных направлений Президент определил усиление агитационно-просветительской деятельности в связи с объявлением ООН 2021 года Международным годом мира и доверия.

Важно также достичь активного участия представителей всех слоёв общества в успешном выполнении решений, принятых на Халк Маслахаты, а также организованном проведении первых выборов членов Халк Маслахаты Милли Генгеши, которые состоятся в марте следующего года, отметил лидер нации.

Одним из актуальных требований времени выступает разъяснение значения борьбы, профилактики с распространившейся в мире пандемией, соблюдения санитарных норм, подчеркнул глава государства, адресовав вице-премьеру конкретные распоряжения, сообщается в сегодняшней газете "Нейтральный Туркменистан".