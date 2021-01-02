Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана осталось положительным

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 22,746 миллиарда долларов США, что на 25,8 процентов меньше аналогичного периода 2019 года, передает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 13,06 миллиардов долларов, что составило сокращение экспорта в годовом исчислении на 28,6 процентов. Удельный вес экспорта за год уменьшился на 2,2 процентных пункта, до 57,42 процентов от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-ноябрь 2020 года составил 9,685 миллиардов долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 21,8 процента. Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота увеличился на 2,2 процентных пункта, до 42,58 процента от общего объема.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 42,9 процента, но тем не менее осталось положительным, составив 3,375 миллиарда долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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