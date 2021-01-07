Восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана будет осуществляться в четыре этапа - министр

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева была подготовлена концепция восстановления и развития освобожденных от армянской оккупации земель. В процессе ее подготовки и обсуждения в Экономическом совете были учтены и представлены соответствующие мнения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на состоявшемся в видеоформате совещании по итогам 2020 года под председательством главы государства сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, меры, предпринимаемые государством по восстановлению и развитию освобожденных территорий, а также экономический потенциал этих районов создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций, в особенности в ненефтяной сектор.

"Для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий предусматривается проведение мероприятий в четыре этапа. Начальный этап включает в себя решение вопросов управления, безопасности и инфраструктуры, а последующие этапы - функционирование социальных служб, перестройку и развитие экономики" - сказал министр.

Джаббаров отметил, что в соответствии с указами главы государства, учитывая природные ресурсы, традиционные сферы экономики, транспортные узлы каждого региона, в том числе близость к восстанавливаемым транспортным коридорам, автомобильным и железнодорожным дорогам, строительство которых уже начато, предусматриваются профиль и специализация каждого экономического района. Предлагается широко использовать государственно-частное партнерство в реализации инвестиционных проектов в областях строительства дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, производства традиционной и альтернативной энергии, ирригационных и мелиоративных систем и в других сферах с целью экономии государственных средств при проведении этих работ и повышения эффективности инвестиций. Также предлагается введение особого льготного экономического режима на освобожденных от оккупации территориях с целью стимулирования экономической активности.

(Автор: Зейни Джафаров)

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