В Азербайджане увеличилась урожайность хлопка

БАКУ /Trend/ - В одном из крупнейших хлопководческих районов Азербайджана, в Агджабединском районе, на сегодняшний день с полей собрано 37,904 тысяч тонн хлопка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Азербайджанскую промышленную корпорацию" (АПК).

По данным, в 2020 году в этом районе на основе договоров с ООО "Азерпамбыг", ООО "MKT Production Commercial" и ООО "P-Agro" хлопок был выращен на площади 10,689 тысяч гектаров.

"Каждый день с полей собирают более 100 тонн урожая. Урожайность с гектара составляет 35,46 центнеров. Производство хлопка увеличилось на 5,805 тысяч тонн, а средняя урожайность - на 4,76 центнера с гектара",- сообщает АПК.

Отметим, что в 2019 году в Агджабединском районе на площади 10,452 тысяч гектаров были выращены 32,99 тысячи тонн продукции, средняя урожайность составила 30,7 центнеров с гектара.

Напомним, что в сентябре 2020 года была завершена реконструкция завода по переработке хлопка ООО "Азерпамбыг", расположенного в Агджабединском районе.

Реконструкция завода была начата в 2019 году с целью увеличения производственных мощностей и доведения ежедневной переработки до 200 тонн.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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