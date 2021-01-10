БАКУ /Trend/ - Опираясь на результаты предыдущих двусторонних проектов, Европейский союз (ЕС) консультирует Туркменистан о возможных будущих совместных действиях, заявил Trend посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

По его словам, полученные до сих пор отзывы показывают, что существует большой интерес к сотрудничеству, поэтому ЕС надеется увидеть рост ответственности со стороны соответствующих государственных органов.

Посол отметил, что Евросоюз будет и впредь поощрять участие Туркменистана в предстоящих региональных программах.

"Туркменистан участвовал в ряде региональных проектов, например, касающихся сотрудничества в области охраны окружающей среды, изменения климата или управления водными ресурсами", - сказал посол.

При этом он отметил, что ЕС реализует в Туркменистане несколько проектов в области образования, развития сельских районов, поддержки малых и средних предприятий.

"Евросоюз разделяет заинтересованность Туркменистана в продолжении экономического развития и готов поддержать реформы страны, направленные на улучшение бизнес-среды, нормативно-правовой базы и инвестиционных возможностей ", - отметил он.

Посол добавил, что Туркменистан - молодая страна, имеющая много возможностей: она богата энергоресурсами, имеет потенциал для развития возобновляемых источников энергии, благоприятно расположена в регионе с точки зрения транзита людей, услуг и товаров, а также может развивать туристический сектор.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva