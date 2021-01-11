Подписана программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Афганистана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Афганистан подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2021-2022 годы.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Туркменистана, подписание состоялось в городе Кабул (Афганистан) между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и его афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.

В тот же день состоялось шестое заседание Совместной туркмено-афганской комиссии по сотрудничеству в области безопасности.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями касательно усиления партнерства в области противодействия современным угрозам и вызовам, включая терроризм, экстремизм, кибератаки и др. Была выражена готовность двух стран укреплять приграничное сотрудничество, поддерживать информационную безопасность.

По итогам встречи принят Протокол шестого заседания Совместной туркмено-афганской комиссии по сотрудничеству в области безопасности.

Отметим, что Туркменистан лидирует по объему поставок бензина в Афганистан.

Туркменистан также входит в число трёх самых крупных поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа в Афганистан.

За 9 месяцев 2020 года Афганистаном в Туркменистане были закуплены более 337 тысяч тонн автомобильного бензина, около 40 тысяч тонн дизельного топлива разных марок, более 147 тысяч тонн сжиженного газа, более 4 тысяч тонн газового конденсата, около 1,4 тысячи тонн полипропилена и другая продукция нефтегазового комплекса общей стоимостью более 230 миллионов долларов.

В Афганистан осуществлялись беспошлинные поставки нефтепродуктов, в том числе более 140 тысяч тонн дизельного топлива, 30 тысяч тонн авиационного керосина и другой продукции ТЭК. Их стоимость по итогам трёх кварталов 2020 года составила более 180 миллионов долларов США.

Топливо из Туркменистана в Афганистан транспортируют в основном по железной дороге. Международная стальная магистраль первой очереди Атамурат ― Ымамназар ― Акина была сдана в эксплуатацию в конце 2016 года.

Крупным сооружением на всей 88-километровой трассе является терминал по приёму, хранению и отгрузке нефтепродуктов в Ымамназаре.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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