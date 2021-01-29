Тяжелая промышленность Азербайджана выйдет на новый уровень

БАКУ /Trend/ - В текущем году реконструкционные работы в освобожденных районах, а также богатые резервы тяжелой промышленности в этих районах создадут возможности для значительного роста в сфере тяжелой промышленности.

Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при Министерстве экономики Арзу Гусейнова.

По ее словам, минувший год был непростым для азербайджанской экономики - пандемия, война, негативное воздействие от мировых экономических процессов. Тем не менее, правильность экономической политики и устойчивость экономической системы Азербайджана еще раз заявили о себе.

"Азербайджан стремится расширить возможности в области машиностроения и модернизировать используемые технологии. В освобожденных районах имеются хорошие возможности для создания машиностроительного сектора. До сегодняшнего дня в Азербайджане наблюдалось значительное развитие этой отрасли, что подтверждается большим спросом на нефтегазовое оборудование из Азербайджана у других прикаспийских стран: Ирана, Казахстана, России и Туркменистана",-подчеркнула Гусейнова.

"Сегодня в стране есть компании, которые производят широкий ассортимент металлопродукции в соответствии с международно признанными стандартами и тем самым зарекомендовали себя в качестве поставщиков нефтегазового оборудования",- подытожила Гусейнова.

Отметим, что в Азербайджане за 2020 год было произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 352,2 миллиона манатов.

По сравнению с 2019 годом производство машин и оборудования увеличилось на 35,7 процентов, прочих транспортных средств - на 47 процентов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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