В период пандемии Азербайджан нарастил импорт продуктов питания из стран Европы

БАКУ /Trend/ - В период пандемии и усиления карантинных мер общественное объединение Азербайджана "Торговые сети" усилило решение вопросов доставки продуктов питания из стран Европы и ближнего зарубежья, в частности России, Украины и Беларуси.

Об этом во вторник сообщил Trend председатель общественного объединения "Торговые сети" Самир Абдуллаев.

"Благодаря тому, что границы были открыты, особых трудностей в доставке продуктов и обеспечении продуктами из этих стран мы не наблюдали",- отметил председатель.

По словам Абдуллаева, в период карантинного режима увеличился товарооборот с этими странами в сфере продуктов питания. Помимо этого, карантинный режим активизировал некоторые производственные предприятия внутри страны. Доходы торговых сетей выросли в период пандемии, но наряду с доходами выросли и траты, связанные с транспортными расходами и организацией санитарно-дезинфекционных работ.

"Карантинный режим научил всех участников рынка торговли и, в частности, продуктовых торговых сетей более тщательно подходить к вопросам гигиены и санитарной безопасности, а также изменить некоторые бизнес-процессы, связанные с организацией продаж и выкладки продуктов питания",-подытожил председатель.

Отметим, что по инициативе и поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в стране 25 июля 2020 года было создано общественное объединение "Торговые сети".

Новая организация создана для поддержки развития рыночной экономики, а также продвижения и исполнения инициатив, координации и расширения сотрудничества между предпринимателями, особенно субъектами малого и среднего бизнеса, занятыми в производстве и торговле.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva