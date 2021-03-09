Компании ЕC вновь выбирают Азербайджан для бизнеса - министр

БАКУ /Trend/ - Совместно с Европейским союзом состоялась презентация документа "Отчет о бизнес-среде ЕС-2020".

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, более 80 процентов компаний Европейского Союза, представленных в Азербайджане, выразили намерение вновь выбрать Азербайджан для экономической деятельности. При этом министр экономики заметил, что в прошлом году этот показатель был на уровне 75 процентов.

"Это еще один показатель возросшего авторитета нашего государства",- заключил Микаил Джаббаров.

Ранее министр заявил, что бизнес в Азербайджане вступает в период восстановления после пандемии коронавируса.

По его словам, итоги первых двух месяцев 2021 года обнадеживают, и, по предварительным данным, налоговые поступления выполнены на 118,7 процентов по сравнению с прогнозами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni