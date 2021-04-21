В Казахстане идет реконструкция здания для завода по сборке сельхозтехники

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, как продвигается реализация проекта по сборке сельхозтехники всемирно известного бренда на территории региона, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что этот проект важен и для области, и для страны. С его запуском регион получит высокорентабельное производство по сборке сельхозтехники. Ожидается, что стоимость собранных комбайнов и тракторов CLAAS и посевных комплексов Horsch будет до 50% ниже рыночной.

«Наши аграрии смогут приобрести технику по доступной цене и обновить свой парк. Сейчас идет реконструкция здания под предприятие по сборке сельскохозяйственной техники. Сегодня с проектным координатором компании CLAAS Вальдемаром Приб проинспектировали ход реализации совместного проекта. Он уже неделю находится здесь, координирует работу проектировщиков и строителей. В июне завершатся все строительные и ремонтные работы. Будет создано до 100 постоянных рабочих мест. Сейчас немецкий концерн занимается подбором и подготовкой специалистов», – написал на своей странице в социальной сети К. Аксакалов.

Аким области добавил, что заводы компании расположены в Германии, Франции, США, Китае, России, Венгрии и Узбекистане. Восьмой завод откроется в Казахстане, на территории Северо-Казахстанской области. К. Аксакалов подчеркнул, что «это результат долгих, но успешных переговоров с немецкими коллегами».