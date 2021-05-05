Стоимость оказываемых населению платных услуг в Баку снизилась на 10%

Бизнес 5 мая 2021 13:42 (UTC+04:00)
Стоимость оказываемых населению платных услуг в Баку снизилась на 10%
В Баку сократилась среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников
В Баку сократилась среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов
Большинство операций по ценным госбумагам в Азербайджане приходится на первичный рынок
Большинство операций по ценным госбумагам в Азербайджане приходится на первичный рынок
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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