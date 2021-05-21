Туркменистан примет участие в форуме «Каспий 2021: пути устойчивого развития»

БАКУ /Trend/ - Туркменистан примет участие в Международном форуме «Каспий 2021: пути устойчивого развития», сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Сообщается, что форум состоится с 26–28 мая в Астрахани (Россия) в гибридном формате.

Целью форума является организация открытой коммуникационной платформы по активизации инновационного развития Каспийского макрорегиона для представителей институтов развития, бизнес-структур, промышленных предприятий, стартапов, инвесторов и государственной власти.

Отмечается, что результаты форума лягут в основу повестки II Каспийского экономического форума, который пройдет в Москве в августе 2021 года.

Напомним, что в программу II Каспийского экономического форума войдут деловые и культурные мероприятия. Что касается деловой повестки, то она будет включать в себя многосторонние и двусторонние форматы диалога представителей стран-участников. В тематику мероприятия войдут вопросы о развитии торгово-экономического сотрудничества «Каспийской пятерки» и взаимодействии в области экологии, энергетики, транспорта, инфраструктуры и гуманитарной сферы.

Решение о проведении Каспийского экономического форума было принято главами пяти прикаспийских государств на 5-ом Каспийском саммите 12 августа 2018 года в Казахстане. Первый Форум состоялся 11–12 августа 2019 года в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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