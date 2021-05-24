В Азербайджане начато финансирование проектов субъектов МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начато финансирование проектов в области образования, науки, исследований и поддержки субъектов микро-, малого и среднего бизнеса, и с победителями первого конкурса, объявленного с этой целью, уже подписаны контракты. Соответствующие средства будут перечислены на банковские счета победителей конкурса.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по развитию МСБ, в связи с этим 24 мая агентство организовало мероприятие с участием победителей.

Поздравив их, председатель агентства Орхан Мамедов отметил, что первый конкурс по финансированию проектов в области образования, науки, исследований и поддержки субъектов МСБ организован на основе правил, утвержденных решением Кабинета министров Азербайджана. Было подчеркнуто, что несмотря на то, что конкурс был организован впервые, интерес к нему был большим. В целом было представлено 329 проектов, из которых 129 проектов были подготовлены юридическими лицами, а 193 – физическими, в том числе 319 субъектами микробизнеса и тремя субъектами малого бизнеса. Из представленных на конкурс проектов 128 проектов охватывают область образования, 99 – поддержки, 32 – исследований, 5 – научную сферу, а 65 – многопрофильные проекты.

Коллегиальным решением Экспертной комиссии принято решение о финансировании 15 проектов. Проекты охватывают такие направления, как экономия топлива, разработка различных устройств и программного обеспечения, переработка отходов, безотходное производство, получение международных сертификатов и патентов, а также обеспечение занятости женщин. Каждому проекту было выделено от 14-ти до 20 тысяч манатов.

Для информирования субъектов МСБ о конкурсе и оказания поддержки разработке проектов агентство провело просветительские мероприятия, в том числе вебинар, а центры МСБ оказали предпринимателям консультационные услуги, были проведены тренинги.

Орхан Мамедов отметил, что агентство заинтересовано в устойчивости и полезности проектов для сектора МСБ, а также в развитии механизма как эффективной меры поддержки. Агентство будет следить за реализацией проектов и использованием денежных средств по назначению. Таким образом, для обеспечения прозрачности и отчетности будет проводиться мониторинг, и общественность будет регулярно информироваться о процессе реализации проектов.

Также было отмечено, что победители конкурса могут обратиться в агентство за дополнительной поддержкой и получить сертификат «Стартап». Этот документ освободит победителей конкурса от подоходного налога и налога на прибыль с доходов от инновационной деятельности сроком на три года.

В ходе мероприятия директор Центра обеспечения прав на интеллектуальную собственность при Агентстве интеллектуальной собственности Наджаф Гулиев рассказал о деятельности центра и добавил, что победители конкурса смогут воспользоваться услугами центра.

В Агентстве напомнили, что прием документов для участия в конкурсе для финансирования проектов в области образования, науки, исследований и поддержки субъектов МСБ проводился с 17 февраля до 18 марта, экспертиза и оценка проектов – с 19 марта по 23 апреля, а первое заседание Экспертной комиссии состоялось 30 апреля. При оценке проектов за основу бралось их влияние на развитие микро-, малого и среднего предпринимательства по соответствующим критериям, инновационность, наличие обоснованной идеи, возможности для практических целей, необходимый опыт и материально-техническая база для реализации проекта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)