Компании Азербайджана динамично развиваются и переосмысливают способы использования новых возможностей – PwC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Коронавирусная пандемия (COVID-19) вызвала явные потрясения и неопределенность как во всем мире, так и в Азербайджане, но, несмотря на это, руководители местных компаний динамично развиваются и переосмысливают способы использования новых возможностей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал управляющий партнер PwC Azerbaijan Мевлан Пашаев на пресс-конференции, посвященной презентации четвертого ежегодного опроса CEO компании PwC по Азербайджану.

Было отмечено, что в текущем году руководители азербайджанских компаний настроены очень оптимистично и видят перспективы как для мировой экономики, так и для своих собственных организаций. Так, примерно 42 процента из них уверены в перспективах роста своих доходов в следующем году, а порядка 56 процентов – уверенно смотрят на три года вперед.

Мевлан Пашаев подчеркнул, что 49 процентов руководителей в Азербайджане учли волатильность обменного курса в своей деятельности по стратегическому управлению рисками, 33 процента – уделяют внимание навыкам и способности к адаптации своих сотрудников для повышения конкурентоспособности.

Также он заметил, что уже более половины лидеров в Азербайджане планируют инвестиции в цифровую трансформацию в различных секторах экономики.

Напомним, что компания PwC провела четвертый по счету опрос среди руководителей компаний в Азербайджане. Большинство респондентов заявили, что темпы роста мировой экономики восстановятся в 2021 году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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