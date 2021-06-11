AmCham представила очередной «Белый документ», направленный на поддержку экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 11 июня 2021 года Американская торговая палата (AmCham) в Азербайджане представила общественности очередной «Белый документ», сообщает Trend в пятницу с мероприятия.

По словам президента AmCham Нурана Керимова, «Белый документ» направлен на поддержку различных сфер экономики Азербайджана.

«В документе говорится о влиянии членов AmCham на бизнес-климат Азербайджана, коллективных рекомендациях по изменениям, которые будут способствовать развитию. Он состоит из двух частей и отражает коллективные рекомендации по конкретным вопросам. Данный документ подготавливается и представляется правительству Азербайджана раз в два года для поддержки различных отраслей экономики страны", - сказал он.

Отметим, что «Белый документ» включает в себя «Обзорную часть», охватывающую наиболее важные вопросы для Азербайджана, и «Вторую часть» с детальными рекомендациями по более конкретным вопросам.

Напомним, что AmCham, основанная в 1996 году состоит из более чем 260 партнеров и участников, действующих в каждом секторе экономики Азербайджана, и является ведущей частной некоммерческой бизнес-ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранного и местного бизнеса в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева)