Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций и технологий США

Бизнес 24 июня 2021 11:15 (UTC+04:00)
Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций и технологий США

БАКУ /Trend/ - Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций и технологий США в развитие производства в стране, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана.

Об этом было сказано в ходе видеоконференции заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева и заместителя помощника Госсекретаря США по делам Центральной Азии, общественной дипломатии и прессы Джонатана Хеника.

Отмечается, что промышленность, энергетика, транспорт, а также сельское и водное хозяйство были названы приоритетными направлениями сотрудничества.

Согласно сообщению, в ходе встречи была подтверждена приверженность сторон дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Была подчеркнута эффективность многосторонних форматов взаимодействия, таких как «Центральная Азия + США» и «Туркменистан-США-Афганистан».

Стороны сделали особый акцент на сотрудничестве в области защиты экологии и противостояния изменению климата и высказались за активизацию партнёрства в данном направлении.

Было подчеркнуто, что туркменская сторона намерена принять активное участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), намеченной к проведению в ноябре 2021 года в Глазго.

Отметим, что США являются одним из важных торгово-экономических и внешнеполитических партнеров Туркменистана, взаимодействие с которым осуществляется в областях обеспечения региональной безопасности и других сферах.

В последние годы регулярную основу обрели политические консультации между двумя странами. Продолжается сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, импорт электроэнергетического оборудования.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и США были установлены 19 февраля 1992 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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