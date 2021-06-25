В Туркменистане сообщили о готовности к дальнейшему сотрудничеству с японскими предприятиями
БАКУ /Trend/ - Туркменистан выразил готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с японскими Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Sumitomo, Itochu Corporation и другими крупными корпорациями, сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.
Об этом говорилось на онлайн-встрече представителей Японии и Туркменистана.
Стороны подчеркнули важность деятельности туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, а также сообщили о необходимости ускорения имплементации достигнутых ранее договоренностей.
В качестве первоочередных приоритетов представители двух стран назвали развитие «зеленой энергетики», интенсификацию деловых и научных контактов.
Напомним, что с участием японских компаний в Туркменистане реализован ряд крупных проектов. В их числе - комплекс по производству аммиака и карбамида в Марыйском регионе, карбамидный завод и полимерный комплекс в Балканском регионе, предприятие по выпуску бензина из природного газа в Ахалском регионе.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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