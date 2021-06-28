Создание канала «Стамбул» обеспечит производство в размере $28 млрд в год

БАКУ /Trend/ - Строящийся канал «Стамбул» в Турции обеспечит производство в размере 28 миллиардов долларов в год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкую газету "Yeni Şafak".

Согласно информации, по завершении реализации этого проекта в регионе ожидается открытие свыше 500 тысяч рабочих мест.

Специалисты отмечают, что канал сможет пропускать суда дедвейтом 300 тысяч тонн, что обеспечит доходы в размере8 миллиардов долларов в год.

Подчеркивается, что реализация проекта положительно скажется и на туристическом секторе. Если учесть, что Стамбул ежегодно посещают 50 миллионов иностранных туристов, проект обеспечит доход от туризма в 30 миллиардов долларов в год.

Напомним, что в конце прошлой недели был заложен фундамент одного из шести мостов, которые будут построены через канал «Стамбул». В церемонии принял участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что канал «Стамбул», искусственная транспортная артерия в обход пролива Босфор, соединит между собой Черное и Мраморное моря, повысив роль Турции в международной торговле.

Цель крупнейшей инфраструктурной инициативы Турции - разгрузить пролив Босфор, судоходство в котором год от года становится все более интенсивным.

Через Босфор - один из самых загруженных в мире морских путей - каждый год проходит более 43 тысяч судов, тогда как этот показатель определен, согласно международным соглашениям, на уровне 25 тысяч.

По прогнозам властей Турции, поток судов между Черным и Мраморным морями после 2050 года достигнет 78 тысяч, что повышает значимость создания новой водной артерии.

Строительство канала протяженностью 45 км улучшит логистические возможности и инфраструктуру Турции, а также поспособствует защите экологии в этом регионе от вероятных инцидентов с судами.

Глубина канала составит в среднем 20,75 м, ширина - 275 м. По берегам канала «Стамбул» планируется построить новые города.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)