В Азербайджане на аукцион выставят 33 объекта госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 3 и 10 августа выставит на аукцион 33 объекта госсобственности.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минэкономики, в частности, третьего августа на аукцион будут выставлены 15 малых госпредприятий и один недостроенный объект, а 10 августа - 17 транспортных средств.

Ведомство отмечает, что за ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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