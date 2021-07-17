Продажи Volkswagen в первой половине текущего года выросли на 28%

Бизнес 17 июля 2021 00:18 (UTC+04:00)
Продажи Volkswagen в первой половине текущего года выросли на 28%

Германский автоконцерн Volkswagen с января по июнь 2021 года продал порядка 5 млн автомобилей по всему миру, что примерно на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство DPA.

По его информации, в странах Западной Европы продажи автогиганта увеличились на 31%. При этом, как пишет DPA, на рынке Северной Америки за первые шесть месяцев 2021 года рост составил 45%. В Китае продажи Volkswagen увеличились более чем на 16%. Однако глава китайского подразделения германского автопроизводителя Штефан Валленштайн охарактеризовал текущий год как "особенно сложный" из-за проблем с поставкой электронных компонентов, в частности микросхем.

Вместе с тем уточняется, что, несмотря на пандемию и дефицит полупроводников, продажи входящей в концерн германской компании Audi за первую половину 2021 года выросли на 38,8% и достигли отметки в 981 681 автомобиль. Автопроизводитель Porsche продал более чем на 31% больше машин, а испанская компания Seat - на 45%.

В марте Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что в год предприятия будут выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 240 ГВтч. Первые два завода будут работать в городах Шеллефтео (Швеция) и Зальцгиттер (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году.

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