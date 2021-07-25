«Expo 2020 Dubai» познакомит мир с иранскими товарами
Выставка «Expo 2020 Dubai» в ОАЭ — это возможность познакомить мир с иранскими товарами. Об этом заявил в воскресенье президент Совместной ирано-эмиратской торговой палаты Фаршид Фарзанеган, передает Trend со ссылкой на İRNA.
"Выставка Dubai Expo - это возможность не только для развития иранского экспорта, но и для развития туризма в стране в качестве движущей силы после двух лет серьезной рецессии", сказал Фарзанеган.
Он добавил, что иранский частный сектор примет активное участие на предстоящем выставке «Expo 2020 Dubai» в ОАЭ.
По словам чиновника, предполагается, что на этом масштабном мероприятии сможет побывать свыше 25 млн. посетителей, из которых 70% прибудет из-за границы.
Лента новостей
Государственная миграционная служба обратилась к проживающим в Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана
Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка выступила на разновысоких брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов