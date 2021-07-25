«Expo 2020 Dubai» познакомит мир с иранскими товарами

Выставка «Expo 2020 Dubai» в ОАЭ — это возможность познакомить мир с иранскими товарами. Об этом заявил в воскресенье президент Совместной ирано-эмиратской торговой палаты Фаршид Фарзанеган, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Выставка Dubai Expo - это возможность не только для развития иранского экспорта, но и для развития туризма в стране в качестве движущей силы после двух лет серьезной рецессии", сказал Фарзанеган.

Он добавил, что иранский частный сектор примет активное участие на предстоящем выставке «Expo 2020 Dubai» в ОАЭ.

По словам чиновника, предполагается, что на этом масштабном мероприятии сможет побывать свыше 25 млн. посетителей, из которых 70% прибудет из-за границы.