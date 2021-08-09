Между Грузией и Турцией существует стратегическое партнерство – Гарибашвили

БАКУ /Trend/ - Между Грузией и Турцией существует стратегическое партнерство.

Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на презентации десятилетнего плана развития МИД, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, Грузия уделяет большое внимание дружбе и сотрудничеству с Турцией

Гарибашвили отметил, что с этой целью несколько лет назад был налажен стратегический диалог на высоком уровне, который будет активизирован.

«У меня был успешный визит и встреча с президентом Эрдоганом, по инициативе которого в конце этого года состоится стратегическая встреча на высоком уровне», – заявил Гарибашвили.

В январе – июне турецкий импорт в Грузию составил 624,7 миллиона долларов, а грузинский экспорт в Турцию – 164,4 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Турцией в отчетный период превысил 944,07 миллиона долларов, что составляет 15,2 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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