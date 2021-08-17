Грузия обнародовала объемы экспорта питьевой продукции в Туркменистан

БАКУ/Trend/ - С января по апрель 2021 года Грузия экспортировала в Туркменистан вина Vermouths и других натуральных вин из винограда на общую сумму 11 300 долларов, сообщили Trend в Министерстве сельского хозяйства Грузии.

За отчетный период, Грузия поставила в Туркменистан минеральную и негазированную воду на общую сумму 38 тысяч долларов и 1,5 тонны растительных соков и экстрактов на общую сумму 26 тысяч долларов.

Отметим, что в январе – апреле 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в Туркменистан составил 1,7 миллиона долларов.

В свою очередь, Туркменистан за отчетный период экспортировал в Грузию сельхозпродукцию на 411 тысяч долларов.

В январе – апреле продукция, поставленная Грузией в Туркменистан, в основном состояла из следующих наименований: соевый сироп, замороженное мясо скота, мясо птицы и картофель.

При этом Туркменистан экспортировал в Грузию мясо птицы, замороженное мясо скота и хлебобулочные изделия.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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