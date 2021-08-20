Азербайджан вдвое увеличил экспорт хлопка
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Развитие внешнеэкономической деятельности Туркменистана отражено в оценках рейтингового Агентства «Fitch Ratings»
Фильм азербайджанского режиссера включен в программу "Тюркский мир" Казанского фестиваля мусульманского кино
Межправительственное сотрудничество Азербайджана и России – важный этап развития отношений в сфере ИТ – эксперт
Вакцинация от коронавируса позволит учителям получать при распределении больше учебных часов - Управление образования Баку
В соответствующую систему могут быть внесены имена лиц, вакцинированных от коронавируса за рубежом - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет - Шахмар Мовсумов
Вопрос возобновления работы общественного транспорта в выходные дни может быть рассмотрен в сентябре - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта – МВД
Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по COVID-19 - Шахмар Мовсумов
Омбудсмен Азербайджана направила международным организациям II часть отчета о политике ненависти Армении к азербайджанцам