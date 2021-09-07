Азербайджан и ЮНИДО завершают разработку пятилетнего плана сотрудничества

Бизнес 7 сентября 2021 08:00 (UTC+04:00)
Азербайджан и ЮНИДО завершают разработку пятилетнего плана сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в настоящее время завершают разработку плана сотрудничества на следующие пять лет, сообщил Trend руководитель регионального координационного отдела ЮНИДО по Европе и Центральной Азии Яцек Цукровски.

По его словам, сотрудничество между ЮНИДО и Азербайджаном развивается в течение последних нескольких лет.

Цукровски сообщил, что разрабатываемая программа сотрудничества заменит предыдущую Рамочную программу сотрудничества, подписанную в 2014 году, чтобы еще больше укрепить партнерство и стимулировать совместную деятельность в ряде ключевых приоритетных областей, включая Индустрию 4.0, экологическую устойчивость и возобновляемые источники энергии.

Отмечается, что один проект, который в настоящее время реализует ЮНИДО и который финансируется правительством Словении, направлен на развитие инновационной экосистемы и вспомогательной инфраструктуры в Азербайджане, включая создание Центра цифрового образования и инноваций.

«В этих рамках ЮНИДО в сотрудничестве с Министерством транспорта, связи и высоких технологий создает цифровую обучающую платформу для расширения охвата Азербайджанского агентства инноваций. Уже осуществлен ряд мероприятий по наращиванию потенциала в области инноваций и создания экосистем, и вскоре будет запущена цифровая платформа со специальными учебными модулями по управлению инновациями и другим тематическим областям, чтобы помочь в развитии прочной инновационной экосистемы в стране», – сказал Цукровски.

Цукровски отметил, что еще одним примером сотрудничества является недавно завершенный проект, который поддержал усилия Азербайджана по усилению защиты окружающей среды, в частности начало поэтапного отказа от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) на основе обязательств страны в соответствии с Монреальским протоколом по веществам, которые разрушают озоновый слой.

Кроме того, ЮНИДО вместе с другими родственными агентствами ООН активно участвует в разработке и реализации Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития для Азербайджана на 2021–2025 годы.

ЮНИДО внесла свой вклад в реализацию ряда мероприятий Программы и выступает в качестве учреждения-хранителя показателей достижения цели 9 в области устойчивого развития, касающейся инфраструктуры, индустриализации и инноваций.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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