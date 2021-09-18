Обнародованы данные о номинальном ВВП Грузии

БАКУ / Trend / - Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии во втором квартале 2021 года составил 15,91 миллиарда лари, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно информации, реальный ВВП вырос на 29,9 процента в годовом исчислении, а дефлятор ВВП за отчетный период увеличился на 10,3 процента.

Геостат отмечает, что значительный рост реального ВВП во втором квартале 2021 года связан с увеличением добавленной стоимости следующих видов деятельности:

– оптовая и розничная торговля (53,9 процента);

– обрабатывающая промышленность (42,3 процента);

– искусство, развлечения и отдых (133,6 процента);

– транспорт и складское хозяйство (47 процентов);

– строительство (27,3 процента);

– размещение и общественное питание (75,5 процента);

– финансовая и страховая деятельность (45,5 процента).

Снижение реальной добавленной стоимости наблюдалось в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 2,3 процента) и в сфере образования (на 1,4 процента).

Наибольшие доли ВВП по видам деятельности приходятся на следующие отрасли:

торговля – 15,9 процента;

производство – 11,6 процента;

операции с недвижимостью – 9,6 процента;

строительство – 8,6 процента;

сельское, лесное и рыбное хозяйства – 7,8 процента;

транспорт и хранение – 6,3 процента;

государственное управление – 5,8 процента;

искусство, развлечения и отдых – 5,4 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2021 году экономика Грузии вырастет на 7,7 процента, что значительно выше, чем всего несколько месяцев назад. Это означает, что объем производства в этом году превысит уровень 2019 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila61979356