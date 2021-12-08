В Азербайджане доля безналичных платежей в общем обороте до 2025 г. составит 25% - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля безналичных платежей в общем обороте до 2025 года составит 25 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на V Международном банковском форуме в Баку.

«Наша ассоциация реализует глобальные проекты по формированию безналичной инфраструктуры банковских структур Азербайджана, а также других финансовых институтов. Сформированная экосистема Азербайджана динамично развивается, и успешно реализована программа на 2018-2020 годы. Сейчас формируются новые пакеты правовых актов, технологии и инновации в финансовом секторе Азербайджана», - сказал Нуриев.

По его словам, разработана стратегия развития в Азербайджане безналичных платежей на 2021-2023 годы, в соответствии с которой будет уделено большое внимание именно банковскому сектору и созданию блокчейн-технологий.

Он также отметил, что в Азербайджане с прошлого года динамично растут показатели безналичных платежей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)