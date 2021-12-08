Центробанк Азербайджана назвал 5 основных направлений стратегии развития цифровых платежей

БАКУ/Trend/ - Развитие цифровых платежей и привнесение в Азербайджан самых передовых тенденций в этой области является одним из главных приоритетов Центрального банка страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

"В связи с этим у Центрального банка есть стратегия развития цифровых платежей на 2021–2023 годы, и в этой стратегии наши основные направления делятся на пять областей. Первое направление - разработка законодательной платформы для поддержки подключения новых игроков и финтехов к платежной системе. Мы уже подготовили законопроект о платежных системах, платежных сервисах, согласовали с профильными госорганами и передали в правительство на утверждение. Второе направление - это расширение охвата созданной нами сегодня инфраструктуры платежных систем, обеспечивающей надежную и устойчивую работу. Третье направление - формирование системы управления риск-ориентированным регулированием платежных систем. Следующие направления - развитие финансовой доступности с точки зрения оплаты и повышение финансовой грамотности, знаний и навыков", - сказал Османов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)