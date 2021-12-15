В рамках бренда Made in Uzbekistan в Азербайджан прибыли представители более 80 узбекских компаний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках бренда Made in Uzbekistan Азербайджан посетили представители более 80 узбекских компаний.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду директор Агентства по поощрению и продвижению продукции Узбекистана Улугбек Мурадов, выступая на церемонии открытия выставки Made in Uzbekistan в Баку.

«Основная цель этой выставки - укрепить и наладить устойчивое сотрудничество по экспортно-импортным и экономическим отношениям между Узбекистаном и Азербайджаном. В рамках национального бренда Made in Uzbekistan Азербайджан сегодня посетили представители более 80 узбекских компаний, работающих в отраслях сельского хозяйства, машиностроительном секторе и ряде других. Кроме того, мы планируем провести B2B-встречи, а также обсудить взаимное инвестирование в экономики наших стран», - сказал Мурадов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)