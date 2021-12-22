БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов на 2-й конкурс грантов для предпринимателей, объявленный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) для финансирования проектов науки и поддержки микро-, малых и средних предприятий, сообщает Trend со ссылкой на KOBIA.

На конкурс поступило 200 заявок. Из проектов, принадлежащих субъектам МСБ, 93 относится к юридическим лицам, 101 - физическим лицам, в том числе 186 - микро, 5 - малым, 3 - субъектам среднего предпринимательства. Большинство представленных проектов относится к сфере поддержки. Проекты оцениваются комиссией экспертов. На каждый принятый проект будет выделено до 20 тысяч манатов. Результаты объявят после 10 февраля 2022 годы на сайте KOBIA (www.smb.gov.az).

Отметим, что согласно порядку, утвержденному решением Кабмина 30 сентября 2020 года, с 2021 года начато финансирование проектов субъектов KOBIA в области образования, науки, исследований и поддержки. В рамках первого конкурса грантов профинансировано 15 проектов субъектов KOBIA. Для дополнительной информации о механизме поддержки: https://bit.ly/3mjXLsa.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)