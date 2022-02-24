Достигнута договоренность по переговорам о вступлении Туркменистана в ВТО

БАКУ /Trend/ - Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) на заседании Генерального совета ВТО договорились инициировать переговоры о вступлении Туркменистана в организацию. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ВТО.

Заявка Туркменистана на вступление в ВТО в соответствии со статьей XII Марракешского соглашения была получена 24 ноября 2021 года. Ее должны были обсудить на 12-й Министерской конференции ВТО, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.

На заседании Генерального совета ВТО было принято решение о создании Рабочей группы по переговорам об условиях вступления Туркменистана в организацию.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Атагельды Халджанов отметил на заседании, что решение Туркменистана вступить в ВТО является показателем стремления страны придерживаться правил многосторонней торговой системы.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что решение о создании Рабочей группы знаменует собой важный шаг в отношениях Туркменистана с многосторонней торговой системой.

«Создав Рабочую группу по вступлению Туркменистана, Генеральный совет завершил работу над картой вступления в ВТО в Центральной Азии», - сказала гендиректор.

Туркменистан получил статус наблюдателя в ВТО 22 июля 2020 года.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)