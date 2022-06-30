Ашхабадский саммит внесет вклад в развитие сотрудничества между прикаспийскими странами в различных сферах – иранские эксперты

БАКУ /Trend/ - 29 июня в туркменской столице Ашхабаде состоялся саммит глав пяти прикаспийских государств (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран). На саммите был обсужден ряд вопросов, в том числе вопросы сотрудничества и безопасности.

Как сказал Trend бывший председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматолла Фалахатпише, в результате Ашхабадского саммита глав прикаспийских государств эти страны могут достичь определенных договоренностей.

По его словам, в последнее время иранское правительство еще больше развило политические и экономические отношения со странами Центральной Азии и Кавказа, и в частности с соседними странами.

Фалахатпише добавил, что иранское правительство выбрало региональное сотрудничество с прикаспийскими государствами в качестве приоритета. В результате за последний год беспрецедентно увеличилось число визитов, контактов между Ираном и странами Центральной Азии и Кавказа в различных сферах. Это говорит о том, что Иран отдает преимущество сотрудничеству со странами региона. Он отметил два важных вопроса - создание инфраструктуры для регионального сотрудничества и укрепление безопасности, решение которых может привести к дальнейшему повышению уровня связей между прикаспийскими государствами.

Касательно инфраструктуры для регионального сотрудничества, Фалахатпише отметил, что создание железнодорожного сообщения между пятью прикаспийскими государствами, строительство трубопроводов в рамках двустороннего и многостороннего энергетического сотрудничества могут придать дополнительный импульс развитию отношений.

"Ашхабадский саммит важен тем, что прикаспийские государства смогут предпринять шаги в различных сферах, в частности в торговой и экономической. Кроме того, развитию сотрудничества в различных сферах могут также способствовать двусторонние встречи на уровне глав государств", - сказал он.

В свою очередь специалист по региональным исследованиям, профессор Тегеранского университета Илахе Кулаи сказала Trend, что географическое расположение Каспийского моря создает благоприятные условия для установления и развития выгодных и конструктивных отношений между прибрежными государствами.

Она отметила, что в последние годы особое внимание на саммитах глав прикаспийских государств уделялось вопросам, основанным на общих интересах.

"После распада СССР внимание к Каспийскому морю в мире еще более возросло благодаря его богатым запасам углеводородов и их возросшей добыче. Это еще больше усилило ответственность прикаспийских государств", - сказала Кулаи.

По ее словам, большое значение имеет сотрудничество прибрежных стран по защите морской среды Каспия, и это является приоритетом.

Говоря о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере транзита и грузоперевозок, Кулаи подчеркнула, что это будет служить их общим интересам.

Важным на встречах глав прикаспийских стран является то, что страны, наряду с национальными интересами, учитывают и региональные интересы, добавила она.

Экс-губернатор иранской провинции Голестан Хади Хагшунас сказал Trend, что Каспийское море имеет огромное экономическое значение для прибрежных государств, в частности с точки зрения добычи нефти и газа, транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также транзита товаров.

По его словам, прикаспийские государства являются развивающимися странами с большим потенциалом.

Экс-губернатор отметил также возможности Ирана в направлении общих экономических интересов с другими прикаспийскими государствами.