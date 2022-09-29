Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Visa запустит в общественном транспорте Азербайджана новый способ оплаты проезда

Бизнес Материалы 29 сентября 2022 12:41 (UTC +04:00)
Visa запустит в общественном транспорте Азербайджана новый способ оплаты проезда

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Visa планирует запустить в общественном транспорте Азербайджана решение MTT (транзакция в общественном транспорте).

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в ходе мероприятия на тему «Fintech в Азербайджане – сегодня и завтра» менеджер Visa по Азербайджану Нурлан Гаджиев.

По его словам, речь идет о реализации токенизации в транспортных средствах.

«Платежи с помощью токенизации проводят в автономном режиме. В целях обеспечения безопасности проведения платежей планируется применить именно этот метод, так как онлайн-платежи менее безопасны, чем автономные", - сказал Гаджиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости