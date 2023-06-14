Центробанк Азербайджана стремится к формированию отраслевых CERT в финансовом секторе

БАКУ/Trend/ - Центробанк Азербайджана стремится к формированию отраслевых CERT (Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации) в финансовом секторе.

Как передает в среду Trend, об этом сказал глава департамента информационной и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльвин Шахвердиев в ходе саммита финансовых технологий в Баку.

Он отметил, что требования, изложенные в принятой ЦБА в прошлом месяце “Стратегии кибербезопасности на финансовых рынках”, предусматривают принятие некоторых мер.

«Многие из этих мер являются стратегическими целями, которые необходимо выполнить. Например, целью на 2023-2024 годы является оценка уровня финансовой зрелости. А в 2023-2026 годах-формирование CERT (центра по борьбе с компьютерными инцидентами) по целевым финансовым рынкам. Речь идет в основном о формировании отраслевых CERT. Возьмем, к примеру, опыт Сингапура: несмотря на наличие у них национальных CERT в каждом финансовом ресурсе, каждый из ресурсов сформировал свои собственные отраслевые CERT. Мы хотим перенять этот опыт. В Азербайджане действует несколько национальных CERT, и как ЦБА мы стремимся к формированию отраслевых CERT в финансовом секторе, тесному сотрудничеству с национальными CERT", - добавил Шахвердиев.