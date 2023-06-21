БАКУ/Trend/ - Азербайджан намерен увеличить ненефнятой экспорт.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев в ходе панельной дискуссии «Роль государства в переходе от нефтяного капитала к человеческому» в рамках «Саммит человеческих ресурсов 2023».

Он отметил, что в 2022 году азербайджанский экспорт в ненефтяном секторе превысил три миллиарда долларов США.

«Это важное достижение является ярким подтверждением нашего стремления к развитию разнообразной экономики. В то же время, мы продолжаем нашу работу, направленную на увеличение данного показателя», - подчеркнул Алиев.

По его словам, в Азербайджане ведутся переговоры о рассмотрении правовых режимов для конкурентоспособности ненефтяной продукции, подписании преференциальных торговых соглашений с различными странами, свободных рынков.

Напомним, что за 2018-2022 годы товарная номенклатура экспорта промышленной продукции увеличилась с 884 до 1 204, а товарная номенклатура экспорта продукции сельскохозяйственного производства и переработки увеличилась с 307 до 332.

Отметим, что в 2018-2022 годах ненефтегазовый экспорт нашей страны вырос как в фактических ценах, так и в реальном выражении, с 1,72 до 3,05 миллиарда долларов.