Названы сроки принятия стратегии цифровой экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что стратегия цифровой экономики Азербайджана будет одобрена до конца текущего года после сбора отзывов и предложений от государственного и частного секторов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4sim) при министерстве экономики Фариз Джафаров в ходе конференции, посвященной дням кибербезопасности Азербайджана (ICSD 2023).

По его словам, стратегия цифровой экономики предусматривает государственно-частное партнерство.

"В частном секторе предусмотрено около 34 проектов, в государственном - 14. В стратегии цифровой экономики с концепцией кластера заложены ряд секторов, в том числе туризм, транспорт, логистика, сельское хозяйство, продовольствие и другие сектора. В соответствии с направлениями деятельности каждого министерства, в стране была проведена работа по согласованию этой стратегии с существующей стратегией министерств", - отметил он.

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