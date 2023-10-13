В Баку открылся Польский выставочный дом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылся Польский выставочный дом, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) министерства экономики Азербайджанской Республики, начавший работу в Баку Польский выставочный дом будет способствовать увеличению торговли между Азербайджаном и Польшей и развитию делового сотрудничества. В центре выставлены различные польские товары.

В мероприятии, посвященном открытию Польского выставочного дома, приняли участие посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, председатель совета директоров KOBİA Орхан Мамедов и бизнесмены.

В своем выступлении на мероприятии председатель KOBİA отметил, что развитие отношений между двумя странами создает благоприятную возможность для расширения сотрудничества между деловыми кругами, особенно в сфере малого и среднего бизнеса.

Польский выставочный дом также окажет положительное влияние на развитие делового сотрудничества между Азербайджаном и Польшей, увеличение товарооборота, предоставит бизнесменам и потребителям возможность ознакомиться с польской продукцией.

Напомним, что KOBİA поддерживает создание платформ, способствующих установлению и развитию отношений между различными странами и азербайджанским малым и средним бизнесом.