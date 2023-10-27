KOBIA подписало меморандум о взаимопонимании по поддержке транспортных компаний

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) подписало меморандум о взаимопонимании по поддержке азербайджанских и турецких компаний, работающих в сфере транспорта.

Согласно данным KOBIA, меморандум о взаимопонимании между агентством, "TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ" (TOBBUND), Ассоциацией таможенных представительств и логистических компаний Азербайджана (AGTL) и Оператором поддержки внешнеэкономической деятельности МСБ (XIFDO) был подписан в Бакинском центре МСБ.

Сообщается, что меморандум подписали председатель совета директоров KOBIA Орхан Мамедов, генеральный директор TOBBUND Мехмет Уйлукчу, исполнительный директор XIFDO Кямран Габибов, исполнительный директор AGTL Вюсал Гасымов.

По информации KOBIA, данный меморандум предусматривает различные меры по поддержке внешнеэкономической деятельности перевозчиков Азербайджана и Турции и представителей МСБ, действующих в соответствующей сфере, включая обмен информацией и опытом в сфере транзита и логистики, подготовку и реализацию совместных мероприятий и проектов, а также совместную деятельность в направлении развития деловых связей.

Отмечается, что в рамках церемонии подписания были обсуждены вопросы, вытекающие из меморандума о взаимопонимании, а также возможности сотрудничества.