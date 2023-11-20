В Азербайджане более 93% новых рабочих мест за последние 9 месяцев созданы частным сектором

БАКУ /Trend/ - Более 93 процентов новых рабочих мест, открытых в Азербайджане за последние 9 месяцев, созданы частным сектором.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе Таможенного бизнес форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

"Доля частного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 86,5 процента, а его доля в занятости – более 78 процентов. 9 декабря 2022 года был принят закон о государственно-частном партнерстве. За период 1995-2021 годов доля частного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана увеличилась в 2,8 раза", - отметил он.

По его словам, экономический рост должен основываться на передовых и эффективных частных инициативах, а государственно-частное сотрудничество должно быть усилено.

"Необходимо и дальше оживлять деятельность инновационного частного сектора, увеличивать его долю в финансировании ненефтяного сектора. Для того чтобы частный сектор, особенно малые и средние предприятия, стал основным источником экономического роста и занятости, необходимо существенно улучшить деловую среду, повысить прозрачность судебной системы и предотвратить недобросовестную конкуренцию. Нужно реализовать новую и прозрачную стратегию приватизации, повысить экономическую эффективность механизмов продвижения бизнеса. Налоговая и таможенная политика должна служить стимулированию предпринимательства, создавая при этом адекватные возможности для обеспечения расходов государственного бюджета", - добавил он.

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