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ООН в 2023 году инвестировала свыше $32 млн в совместные мероприятия с Азербайджаном - Владанка Андреева

Бизнес Материалы 8 апреля 2024 11:45 (UTC +04:00)
ООН в 2023 году инвестировала свыше $32 млн в совместные мероприятия с Азербайджаном - Владанка Андреева

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - В прошлом году ООН инвестировал 32,2 миллиона долларов США в реализацию совместных мероприятий с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщила резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"Азербайджан был одной из 40 стран, которые выдвинули свои национальные обязательства по достижению ЦУР в преддверии саммита ЦУР, который был организован в сентябре прошлого года. Мы все вместе можем ускорить действия по достижению Целей устойчивого развития. В прошлом году мы инвестировали 32,2 миллиона долларов США в реализацию совместных мероприятий, которые были согласованы", - сказала она.

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