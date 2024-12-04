Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о подписании соглашения в банковской и финтех-отраслях (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Центральноазиатская ассоциация финтеха и Ассоциация банков Азербайджана ведут переговоры о подписании соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом Trend сообщил председатель Центральноазиатской ассоциации финтеха Отабек Насыров в кулуарах VIII Международного банковского форума.

"Я вижу большие перспективы в развитии финтеха и рынка Азербайджана, включая сектор финансовых услуг, в который входят и традиционные банки. Две недели назад с радостью прочитал статью, где представитель Центрального банка Азербайджана отметил, что сейчас активно устраняются бюрократические барьеры, чтобы иностранные игроки, включая финтех-компании, могли выйти на рынок. Кроме того, в этой статье прозвучал четкий месседж о том, что Центральный банк Азербайджана заинтересован в повышении конкуренции. Этот подход фактически является призывом для иностранных финтех-компаний приходить в страну, открывать здесь платежные организации, предоставлять различные сервисы и разрабатывать новые продукты", - сказал Насыров.

По его словам, конкуренция - это основной двигатель экономики.

"Я рад, что Центральный банк Азербайджана также разделяет это мнение. Что касается моих ожиданий от форума, то, учитывая долгую дружбу с Ассоциацией банков Азербайджана, я считаю, что в ближайшее время мы сможем подписать соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Это соглашение станет основой для поддержки финтех-игроков и традиционных банков, а также для обмена опытом и мнениями на различных площадках с участниками финтех-рынка и сектора финансовых услуг Центральной Азии. Как известно, рынок Центральной Азии после пандемии демонстрирует стремительный рост, особенно в сфере финтеха и электронной коммерции. Мы убеждены, что многие успешные решения, внедренные нами в Центральной Азии, могут стать отличной основой для их адаптации и запуска в Азербайджане", - добавил председатель ассоциации.

Насыров подчеркнул, что это позволит предлагать потребителям новые решения, упрощающие их жизнь, и создавать продукты, которые могут принести пользу корпоративным клиентам.

"Я уверен, что следующий год станет успешным для рынка Азербайджана, мы станем свидетелями прихода новых игроков, а со своей стороны готовы помочь, привлекая компании из Центральной Азии, которые могли бы поделиться опытом, знаниями и найти здесь партнеров. Эти партнерства смогут создать совместные компании, способствующие дальнейшему развитию финтеха и рынка финансовых услуг в Азербайджане", - сказал О.Насыров.