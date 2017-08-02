Греция продлила тендер по приватизации DESFA

БАКУ/Trend/ - Для участия в новом тендере по приватизации греческого газового оператора DESFA претендентам на выражение интересов предоставлен срок до седьмого августа этого года, говорится в сообщении, размещенном на сайте греческого фонда приватизации государственного имущества (HRADF).

«По запросу инвесторов и договоренности с компанией Hellenic Petroleum SA, которая владеет 35-процентной долей в DESFA, Совет директоров HRADF принял решение продлить срок выражения интересов для участия в тендере по приватизации 66- процентной доли газового оператора», - говорится в сообщении.

В конце июня этого года Греция объявила новый тендер по приватизации DESFA.

Ранее, источник в министерстве энергетики и окружающей среды Греции сообщил Trend, что компании из стран, не входящих в ЕС, в партнерстве с Европейской сетью операторов газотранспортных систем тоже смогут участвовать в новом тендере по продаже газового оператора.

Предыдущий тендер по продаже 66 процентов доли участия в DESFA за 400 миллионов евро еще в 2013 году выиграла азербайджанская госнефтекомпания SOCAR. Госнефтекомпания планировала приобрести 31 процент у греческого правительства и выкупить полный пакет - 35 процентов у Hellenic Petroleum.

Ожидалось, что сделка будет закрыта только после покупки итальянской SNAM как минимум 17 процентов из 66-процентной доли SOCAR.

SOCAR, итальянская компания SNAM и правительство Греции вели интенсивные переговоры на фоне изменений в законодательстве, повлиявших на финансовое положение и рыночную стоимость DESFA.

Переговоры проходили в дружественной обстановке, так как правительство Греции всегда поддерживало это соглашение. Тем не менее, стороны не смогли прийти к согласию, и в результате 30 ноября 2016 года сделка была расторгнута.

(Автор: Ляман Зейналова)

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