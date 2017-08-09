Нефть дорожает

9 августа 2017 14:20 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту на фоне ожиданий снижения запасов нефти в США за неделю, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 13.37 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31% — до 52,30 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,35%, до 49,34 доллара за баррель.

Еженедельный обзор управления энергетической информации Минэнерго США будет обнародован в среду, 9 августа, в 18.30. По прогнозу аналитиков агентства Рейтер, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, снизились на 0,56%, или на 2,72 миллиона баррелей, до 479,18 миллиона баррелей.

Трейдеры надеются, что данные Минэнерго США подтвердят утреннюю статистику от Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти за неделю в США. По данным API, запасы сократились на 7,839 миллиона баррелей, до 474,1 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение всего на 2,7 миллиона баррелей.

Инвесторы при этом сохраняют скептицизм относительно комментария ОПЕК по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ 7 и 8 августа в Абу-Даби, на котором обсуждались сложности и проблемы, с которыми сталкиваются участники венского соглашения по сокращению добычи нефти. В сообщении картеля говорилось, что Ирак, Казахстан и Малайзия заявили о готовности в ближайшие месяцы выйти на полное выполнение соглашения по сокращению добычи нефти.

"Комментарий на сайте ОПЕК был коротким по существу", — приводит агентство Рейтер слова представителя JBC Energy.

Azernews Newspaper
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