Подготовлен план реализации проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

17 октября 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - План реализации проекта создания газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который будет подключён к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), находится на финальной стадии согласования, сказала во вторник Trend исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева.

По ее словам, данный план включает в себя шаги по обеспечению строительства, внесение изменений в Оперативную программу "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC), подразумевающих включение ICGB в качестве бенефициара гранта от Греции, предоставление освобождения от оплаты расходов, тендерные процедуры и так далее.

"Строительство IGB планируется начать в 2018 году. После принятия решения о предоставлении освобождения от оплаты расходов, которое ожидается в следующим году, мы сможем обратиться за разрешением на строительство в Греции", - сказала Георгиева.

В сентябре министерство регионального развития и общественных работ Болгарии выдало разрешение на строительство IGB на территории страны. Разрешение на строительство охватывает территории областей Стара Загора, Хасково и Кырджали.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа. Стоимость проекта оценивается примерно в 240 миллионов евро.

(Авторы: Ляман Зейналова, Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Завершился официальный визит президента Болгарии в Азербайджан
Политика 14 октября 12:43
Президент Болгарии: Азербайджан играет важную роль в обеспечении возможностей диверсификации в Восточной и Центральной Европе
Политика 13 октября 12:48
Президент Болгарии прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 12 октября 19:22
Президент Болгарии обсудит в Баку сотрудничество в сфере энергетики
Бизнес 12 октября 13:57
У греческого острова Алонисос произошло землетрясение магнитудой 5,1
В мире 12 октября 04:13
Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол
Европа 10 октября 17:36
План реализации проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию находится на финальной стадии согласования
Энергетика 10 октября 15:39
Греческие СМИ проводят очередную забастовку
Европа 3 октября 12:36
Китай и Греция установили прямое авиасообщение
Европа 30 сентября 14:00
Болгария разрешила строить IGB на своей территории
Энергетика 28 сентября 15:39
Контракт по закупкам для IGB будет подписан в октябре
Энергетика 28 сентября 15:30
Стала известна дата подписания плана реализации проекта IGB
Энергетика 27 сентября 16:40
Азербайджанская певица выступит в Афинах в память о Великой Диве
Культура 9 сентября 15:01
Франция пообещала Греции поддержку в вопросе облегчения госдолга
В мире 8 сентября 15:17
В Афинах арестовали иракского мигранта, угрожавшего прохожим мечом
Европа 4 сентября 02:17
В 2017 году Азербайджан инвестировал в экономику Болгарии 2,2 млн евро
Бизнес 31 августа 15:47
Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин
Европа 28 августа 14:58
Союзники по ЕС начинают возвращать беженцев в Грецию - Guardian
Европа 25 августа 17:15