Подготовлен план реализации проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ /Trend/ - План реализации проекта создания газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который будет подключён к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), находится на финальной стадии согласования, сказала во вторник Trend исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева.

По ее словам, данный план включает в себя шаги по обеспечению строительства, внесение изменений в Оперативную программу "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC), подразумевающих включение ICGB в качестве бенефициара гранта от Греции, предоставление освобождения от оплаты расходов, тендерные процедуры и так далее.

"Строительство IGB планируется начать в 2018 году. После принятия решения о предоставлении освобождения от оплаты расходов, которое ожидается в следующим году, мы сможем обратиться за разрешением на строительство в Греции", - сказала Георгиева.

В сентябре министерство регионального развития и общественных работ Болгарии выдало разрешение на строительство IGB на территории страны. Разрешение на строительство охватывает территории областей Стара Загора, Хасково и Кырджали.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа. Стоимость проекта оценивается примерно в 240 миллионов евро.

(Авторы: Ляман Зейналова, Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)