Новоназначенный министр энергетики Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО)

19 октября 2017 02:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Первизом Шахбазовым и послом Турции Эрканом Озоралом, сообщили в министерстве.

Посол Турции поздравил Первиза Шахбазова с назначением на пост министра энергетики Азербайджана. Также посол выразил надежду, что это назначение будет способствовать еще большему укреплению энергетического сотрудничества между двумя странами. Эркан Озорал подчеркнул важность тесного сотрудничества для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Отметив, что проведение первой встречи в качестве министра с послом Турции является еще одним показателем дружеских и братских отношений между странами Первиз Шахбазов сказал, что эти отношения обеспечивают высокое сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере энергетики. Министр отметил, что осуществляемые энергетические проекты важны с точки зрения еще большего усиления обеих стран в регионе, а также расширения транзитного потенциала. Министр обратил внимание на энергетических проекты, осуществляемые с участием двух стран, и дальнейшие перспективы энергетического сотрудничества. Шахбазов довел до внимания, что хотел бы встретиться с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком для обсуждения современных трендов.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по приоритетным направлениям энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Буду достойно выполнять поставленные задачи - новый глава минэнерго Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 13 октября 22:56
Президент Турции посетит Азербайджан 30 октября – посол (ФОТО)
Бизнес 13 октября 17:51
Дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном - одна из главных целей Турции - посол
Политика 30 сентября 14:21
Посол: Нагорно-карабахский конфликт – одна из самых больших проблем и для Турции
Нагорно-карабахский конфликт 15 сентября 18:52
Азербайджан всегда был рядом с Турцией в ее тяжелые дни - посол
Политика 15 июля 13:53
Али Гасанов: Никто не может победить волю народа, его воля превыше всего (ФОТО)
Азербайджан 14 июля 18:49
Действия Армении против Турции и Азербайджана основаны на агрессии - посол
Политика 30 мая 18:44
Турция и Азербайджан должны еще больше сплотиться - посол
Турция 28 мая 19:55
Исламиада способствует укреплению исламской солидарности - вице-премьер Азербайджана
Политика 11 мая 18:23
Достигнуто первичное соглашение по увеличению поставок нахчыванской продукции в Турцию
Бизнес 5 мая 18:32
Турецкий бизнес инвестировал в экономику Азербайджана более $9 млрд
Бизнес 26 апреля 14:59
В Турции обучается около 13 тыс. граждан Азербайджана - посол
Общество 11 марта 14:04
Совершившие Ходжалинский геноцид будут наказаны - посол Турции
Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 12:02
Агрессия Армении нацелена на уничтожение тюркского этноса - посол
Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 13:24
В Азербайджане на референдуме по поправкам в конституцию Турции проголосуют свыше 5 тыс. человек - посол
Политика 22 февраля 13:51
Заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция пройдет в Баку - посол
Политика 22 февраля 13:25
Отношения Турции и Азербайджана динамично развиваются - посол
Политика 24 января 21:29
Между Азербайджаном и Турцией всегда будут братские отношения - посол
Политика 24 января 19:20