В министерстве энергетики Азербайджана проведены структурные реформы

11 января 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с проводимыми в Азербайджане реформами, с целью создания механизма, соответствующего современным требованиям, повышения эффективности и обеспечения гибкости в этой области, а также с целью оптимизации аппарата министерства энергетики была утверждена новая структура организации, сообщили Trend в четверг в министерстве.

В рамках проводимых реформ в аппарате министерства создан ряд новых отделов и секторов. Одной из вновь созданных структурных единиц является нефтехимический отдел, связанный с деятельностью министерства. Вместе с тем, в министерстве сформирован отдел внутреннего контроля, состоящий из сервисных инспекций и административно-организационных секторов контроля, которые обеспечат эффективность и прозрачность рабочего процесса, для активного общения с гражданами сформированы Центр технической поддержки и сектор по организации работ по приему граждан.

Эти изменения позволят министерству качественно и оперативно выполнять поставленные перед ними задачи.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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