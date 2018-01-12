Запуск НПЗ STAR позволит Petkim экономить десятки миллионов долларов

БАКУ /Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim сможет ежегодно экономить до 70 миллионов долларов на логистических расходах после запуска нефтеперерабатывающего завода STAR, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Дивиденды от НПЗ могут помочь нефтехимическому комплексу диверсифицировать свои источники дохода в долгосрочной перспективе, отмечает агентство.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Petkim договорился о приобретении 30-процентной доли Socar Turkey Energy в Rafineri Holding, которая владеет контрольным пакетом акций в нефтеперерабатывающем заводе STAR. Сумма сделки, которая должна завершиться в марте 2019 года, составит 720 миллионов долларов. Приобретение 30-процентной доли в Rafineri Holding позволит Petkim также получить 18-процентный пакет акций в НПЗ STAR.

Накануне Fitch присвоило нефтехимическому комплексу Petkim долгосрочный рейтинг дефолта эмитента “B” со стабильным прогнозом. Согласно сообщению, поддержку рейтингу обеспечивает сильная позиция на растущем химическом рынке Турции, где Petkim является единственным внутренним производителем нефтехимической продукции.

Агентство прогнозирует, что цены на нефть в долгосрочной перспективе не превысят 60 долларов за баррель: “Это, в сочетании с улучшенной структурой затрат после ввода в эксплуатацию НПЗ STAR, должно позволить Petkim продолжать генерировать прибыль”.

С 2012 по 2016 годы спрос на нефтехимическую продукцию в Турции увеличивался в среднем на 6,6 процента в год. Ожидается, что с 2016 по 2023 годы ежегодный рост составит семь процентов. Fitch отмечает, что в дополнение к этому, в 2018-2019 годах Petkim планирует увеличить мощность своего подразделения по производству специализированных химических продуктов.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, американский инвестиционный банк Goldman Sachs - 7,68 процента, другие акционеры - 41,32 процента.

На НПЗ STAR ежегодный объем производства нафты, которая используется нефтехимическим комплексом Petkim (где SOCAR обладает долевым участием) в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 миллиона тонн. Наряду с нафтой, на новом НПЗ будут производиться дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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