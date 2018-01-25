США решительно поддерживают «Южный газовый коридор» - Госдеп (Эксклюзив)

25 января 2018 08:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают проект "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщил Trend высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

США приветствуют возможность продолжить участие в ежегодном заседании Консультативного совета "Южного газового коридора", которое состоится в Баку 15 февраля, отметил собеседник агентства.

"Заседание Консультативного совета объединяет представителей правительств и промышленности со всего региона, предоставляя жизненно важную возможность для США работать со своими партнерами и союзниками в целях содействия успешному завершению проекта и устранения угроз политике диверсификации поставок энергоресурсов в Европу", - добавил представитель Госдепа.

Отметим, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, а третье – 23 февраля 2017 года.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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