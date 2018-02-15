ЕС продолжает искать пути подключения Туркменистана к ЮГК - Шефчович (версия 2)

15 февраля 2018 18:31 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:44)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз продолжает искать пути подключения Туркменистана к проекту "Южный газовый коридор".

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович в четверг на пресс-конференции по итогам четвертой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

"Мы поддерживаем регулярные контакты и проводим встречи с туркменской стороной по поводу реализации проекта Транскаспийского газопровода, с помощью которого будет возможно поставлять туркменский газ в Европу. Несколько лет назад ЕС получил мандат на проведение переговоров с Туркменистаном по этому вопросу. Туркменская сторона вновь выразила заинтересованность в присоединении к "Южному газовому коридору". Мы высоко оцениваем роль Азербайджана в изучении путей подключения Туркменистана к "Южному газовому коридору". Мы договорились продолжать переговоры по этому вопросу", - сказал он.

В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.

Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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