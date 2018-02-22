В Туркменистане обсудили газопроводный проект ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - В туркменском городе Мары в четверг состоялось 25-е заседание руководящего комитета по проекту магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" Туркменистана.

"На заседании, где собрались делегации стран-участниц проекта и представители Азиатского банка развития, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с техническими, юридическими и финансовыми аспектами сотрудничества", - говорится в сообщении.

Заседание было проведено под руководством заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Максата Бабаева. Индийскую сторону возглавил министр иностранных дел этой республики Мобашар Джавер Акбар, пакистанскую сторону – министр энергетики и нефти Джам Камал Хан, афганскую - министр горных ресурсов и нефти Наргиз Нехан. Азиатский банк развития представлял генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии Зернер Липах.

Данная тема затрагивалась накануне на выездном правительственном совещании в Мары. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особую значимость строительства транснационального газопровода ТАПИ.



Как отметил глава государства, этот трубопровод станет важнейшим звеном современной газотранспортной инфраструктуры, которую Туркменистан модернизирует и развивает с учётом растущих потребностей различных отраслей национальной экономики, а также мирового спроса на энергоносители.



Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. Проектная мощность ТАПИ - до 33 миллиардов кубометров газа в год.



Практическую работу над проектом на территории Афганистана планируется начать во второй половине февраля 2018 года. Трубопровод намечено провести вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка.



Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" выполняет функции основного финансиста и управляющего проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.



Базовым документом для ТАПИ является подписанное в 2010 году Ашхабадское межгосударственное соглашение государств-участников о начале практической реализации данного проекта. Серьезным препятствием остается нестабильность в транзитном Афганистане, однако Кабул говорит, что сумеет обеспечить безопасность маршрута.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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