В Туркменистане обсудили газопроводный проект ТАПИ

22 февраля 2018 21:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В туркменском городе Мары в четверг состоялось 25-е заседание руководящего комитета по проекту магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" Туркменистана.

"На заседании, где собрались делегации стран-участниц проекта и представители Азиатского банка развития, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с техническими, юридическими и финансовыми аспектами сотрудничества", - говорится в сообщении.

Заседание было проведено под руководством заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Максата Бабаева. Индийскую сторону возглавил министр иностранных дел этой республики Мобашар Джавер Акбар, пакистанскую сторону – министр энергетики и нефти Джам Камал Хан, афганскую - министр горных ресурсов и нефти Наргиз Нехан. Азиатский банк развития представлял генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии Зернер Липах.

Данная тема затрагивалась накануне на выездном правительственном совещании в Мары. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особую значимость строительства транснационального газопровода ТАПИ.

Как отметил глава государства, этот трубопровод станет важнейшим звеном современной газотранспортной инфраструктуры, которую Туркменистан модернизирует и развивает с учётом растущих потребностей различных отраслей национальной экономики, а также мирового спроса на энергоносители.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. Проектная мощность ТАПИ - до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Практическую работу над проектом на территории Афганистана планируется начать во второй половине февраля 2018 года. Трубопровод намечено провести вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" выполняет функции основного финансиста и управляющего проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Базовым документом для ТАПИ является подписанное в 2010 году Ашхабадское межгосударственное соглашение государств-участников о начале практической реализации данного проекта. Серьезным препятствием остается нестабильность в транзитном Афганистане, однако Кабул говорит, что сумеет обеспечить безопасность маршрута.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Туркменистане подготовлена государственная программа по энергосбережению на 2018-2024 годы
Энергетика 22 февраля 17:39
Укрепление связей между Туркменистаном и Узбекистаном имеет стратегическое значение - МИД
Туркменистан 22 февраля 14:30
Туркменистан обнародовал планы по сбору зерна
Бизнес 22 февраля 10:39
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Туркменистан 22 февраля 07:40
Ашхабадский филиал иранского банка объявил тендер по аудиту
Туркменистан 22 февраля 07:37
Туркменистан обсуждает с ООН транспортную сферу
Бизнес 21 февраля 17:38
Компания Eni объявила тендер в рамках своего проекта в Туркменистане
Тендеры 21 февраля 13:18
В Туркменистане действуют налоговые льготы для сельхозпроизводителей
Бизнес 21 февраля 10:50
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 21 февраля 08:10
Расширены газоносные ресурсы туркменского месторождения "Галкыныш"
Энергетика 20 февраля 20:45
Минпром Туркменистана закупит упаковочный материал
Тендеры 20 февраля 17:38
Туркменистан закупит химпродукцию для завода питьевой воды
Тендеры 20 февраля 17:17
Китайская компания готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 20 февраля 16:47
Глава Туркменистана подверг критике темпы модернизации транспортного комплекса
Бизнес 20 февраля 11:13
Турецкая компания построит в Туркменистане текстильный комплекс
Бизнес 20 февраля 10:29
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 20 февраля 10:11
На заседании рабочей группы в Баку обсудили энергосотрудничество Азербайджана и Туркменистана
Политика 19 февраля 19:03
НПЗ Туркменистана наращивают производство нефтяного кокса
Энергетика 19 февраля 16:18